Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее сборнике рассказов

18.11.2020, 20:08, Новости дня

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов «Черные глаза» дуэль по русскому языку или уголовное преследование.

Симоньян в своем Twitter опубликовала фейк о сборнике. Она предложила автору, который оклеветал ее творение, выбрать наказание: либо жалоба в полицию, после чего в отношении него будет возбуждено уголовное дело, либо альтернативный вариант.

«Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА», – написала медиаменеджер.

Вот такое удивительное нашлось на просторах сети.

Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности.

Посему предлагаю автору фейка выбор. pic.twitter.com/Bhme9JhuGL

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020

Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян «Черные глаза» поступил в продажу в ноябре 2019 года. Глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил книгу медиаменеджера и выразил о ней свое мнение. «Только что вышел сборник очень сочных рассказов (…), который я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины – Краснодарским краем и Сочи. Советую всем, если есть возможность, взять в руки эту книгу – вы от нее не оторветесь. Это гарантировано», – сказал глава Роспечати.