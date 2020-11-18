 

Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее сборнике рассказов

18.11.2020, 20:08, Новости дня

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о ее сборнике рассказов «Черные глаза» дуэль по русскому языку или уголовное преследование.

Симоньян в своем Twitter опубликовала фейк о сборнике. Она предложила автору, который оклеветал ее творение, выбрать наказание: либо жалоба в полицию, после чего в отношении него будет возбуждено уголовное дело, либо альтернативный вариант.

«Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА», – написала медиаменеджер.

Вот такое удивительное нашлось на просторах сети.

Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности.

Посему предлагаю автору фейка выбор. pic.twitter.com/Bhme9JhuGL

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020  

Сборник автобиографических рассказов Маргариты Симоньян «Черные глаза» поступил в продажу в ноябре 2019 года. Глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил книгу медиаменеджера и выразил о ней свое мнение. «Только что вышел сборник очень сочных рассказов (…), который я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины – Краснодарским краем и Сочи. Советую всем, если есть возможность, взять в руки эту книгу – вы от нее не оторветесь. Это гарантировано», – сказал глава Роспечати.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Пашаев сказал, кто «подставил» Ефремова

02.07 / Гетманцев об отставке Смолия: Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ

02.10 / Предпочтениями для младенцев становится их случайный выбор

14.09 / Российских силовиков на границе с Беларусью вернут в места постоянной дислокации – Песков

15.11 / “Ребят, мне пох…й”. Morgenshtern отказался поддержать белорусскую оппозицию

17.08 / Парламентские выборы в Новой Зеландии отложили из-за коронавируса

16.10 / Названо возможное наказание для Саркози по «ливийскому делу»

12.11 / Харьковскую ОГА может возглавить первый заместитель Кернеса – СМИ

04.11 / CNBC – подведение итогов выборов в США откладывается из-за заминки в трёх штатах

12.09 / Режим прекращения огня на Донбассе невыгоден врагам извне и внутри Украины – Ермак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска