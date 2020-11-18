При покупке смартфона Huawei Mate 40 Pro в Китае дарят iPhone 12

18.11.2020, 20:00, Новости дня

Жесткий маркетинговый ход против конкурентов предприняла китайская компания Huawei, которая в последнее время пребывает в опале из-за американских компаний. Производитель решил дарить новенькие iPhone 12 каждому, кто купит выпущенную им новую модель мобильного гаджета Mate 40 Pro.

Счастливых обладателей сразу двух современных смартфонов по цене одного пока никто не видел. Ведь акция невиданной щедрости стартует только 26 ноября.

Известно, что за китайский смартфон Huawei Mate 40 Pro на его родине придется заплатить 990 долларов США. Быть может, вырученных денег продавцам хватит сразу на два девайса, полученных по оптовым ценам? Впрочем, количество «Айфонов», предназначенных для подарков покупателям, ограничено.