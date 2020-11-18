Компания «Ростелеком» совместно Huawei создали роутер «Игровой RT-X»

18.11.2020, 20:00, Новости дня

Новый роутер «Игровой RT-X» уже доступен под заказ для пользователей из Санкт-Петербурга, но вскоре будет свободно продаваться по всей стране, обещает разработчик. Его создателями являются российская компания «Ростелеком» и китайский гигант электронной индустрии Huawei.

Петербург оказался первым городом для внедрения нового устройства потому, что здесь обустроены оптические сети, принадлежащие «Ростелекому», поясняют специалисты. Проникновение роутера на локальные ринки других регионов также зависит от данного фактора.

Данный роутер работает с применением искусственного интеллекта, что существенно сокращает внутренние задержки в передаче данных, отмечают компетентные источники.