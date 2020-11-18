 

Компания «Ростелеком» совместно Huawei создали роутер «Игровой RT-X»

18.11.2020, 20:00, Новости дня

Новый роутер «Игровой RT-X» уже доступен под заказ для пользователей из Санкт-Петербурга, но вскоре будет свободно продаваться по всей стране, обещает разработчик. Его создателями являются российская компания «Ростелеком» и китайский гигант электронной индустрии Huawei.

Петербург оказался первым городом для внедрения нового устройства потому, что здесь обустроены оптические сети, принадлежащие «Ростелекому», поясняют специалисты. Проникновение роутера на локальные ринки других регионов также зависит от данного фактора.

Данный роутер работает с применением искусственного интеллекта, что существенно сокращает внутренние задержки в передаче данных, отмечают компетентные источники.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Грузия заявила о готовности выступить посредником между Азербайджаном и Арменией

01.07 / Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

25.09 / Глава Генштаба Герасимов рассказал Путину о машине «Терминатор»

22.07 / Мишустин пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

13.07 / Путин и Эрдоган обсудили возобновление туристических обменов

30.08 / Протесты в Беларуси. Тысячи человек подошли к резиденции Лукашенко

15.09 / Эксперт оценил риск срыва поставок газа из РФ в Европу из-за аварии под Киевом

08.07 / Матвиенко заявила о готовности РФ обсуждать открытие границ

13.10 / Глава ВОЗ: коллективный иммунитет не может быть стратегией в борьбе с COVID-19

09.07 / «Новогодний» космический грузовик «Прогресс» затопили в Тихом океане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска