Ученые сообщили, что деменция может развиваться еще с молодости

18.11.2020, 19:53, Разное

Болезнь Альцгеймера, которая приводит к деменции, формируется на протяжении долгого времени и берет свое начало с фатальной цепной реакции, где производятся массы неправильно свернутых бета-амилоидных белков, наводняющих мозг. Ученые считают, что подобная цепная реакция у грызунов происходит раньше, нежели предполагалось изначально.

Эксперименты говорят о том, что имеется ранняя фаза болезни, протекающая бессимптомно. Если специалисты подтвердят, что подобное случается и у человека, то предупредить процесс поможет лечение. Они нашли и антитело для такого процесса.

В период исследований из 6 антител оказал воздействие лишь адуканумаб. После 6 месяцев лечения у грызунов обнаружили лишь половину повреждений мозга. Ученые полагают, что необходимо заниматься поисками биомаркеров ранней фазы болезни Альцгеймера. Также надо больше антител, распознающих разные типы семян агрегации, которые помогут разобраться, как запускается цепная реакция. Результаты опытов были опубликованы в издании Nature Neuroscience.