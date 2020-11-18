Организаторы изменили правила проведения «Евровидения»

18.11.2020, 19:48, Новости дня

Артисты «Евровидения-2021» предварительно запишут свои живые выступления на случай, если не смогут принять участие в международном песенном конкурсе вживую. Эта резервная копия сможет гарантировать их участие в конкурсе.

«По мере приближения конкурса, мы можем раскрыть подробности того, каким образом все заявленные участники будущего года примут участие в конкурсе. Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте», – сообщается в среду на официальном сайте смотра.

При этом отмечается, что всех участников попросили записать живое исполнение своего номера в своей стране. Эта запись будет доставлена до мероприятия и будет проходить в студии. Запись будет происходить в реальном времени без внесения каких-либо изменений в вокал или какую-либо часть самого выступления после записи.

Как подчеркнули организаторы, запись выступления будет проходить в три дубля, после чего глава делегации примет решение о том, какой материал будет отправлен организаторам. «Во время записи будет установлено прямое соединение, чтобы позволить исполнительному супервайзеру ESC и представителю независимого наблюдателя за голосованием (E&Y) и вещательной компании-устроителю наблюдать за сеансом записи, оказывать помощь и поддержку, а также обеспечивать целостность записи», – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» подготовили четыре возможных способа его проведения в Роттердаме в 2021 году. В 2020 году Евровидение было отменено из-за пандемии коронавируса.