Женщина, умершая от рака, вернулась здоровой «из другого измерения»

18.11.2020, 20:01, Разное

Анита Мурджани, испытала то, чего большинство из нас никогда не испытает. У нее диагностировали рак, она жила с ним, умерла от него, затем вернулась к жизни и вернулась домой здоровой.

Мурджани боролась с лимфомой Ходжкина четыре года, когда однажды утром она проснулась и совсем не могла двигаться. Ее муж срочно доставил ее в больницу, и ей поставили диагноз лимфома 4B степени. Ее органы отключались, и врачи считали, что ей осталось жить всего 36 часов. В конце концов она потеряла сознание.

Однако она все еще осознавала, что происходило вокруг нее. Она могла слышать своего мужа в холле и наблюдать за его разговорами с врачами. Она могла видеть, как ее брат в отчаяньи садится в самолет в Индии, чтобы он мог приехать и увидеть ее в последний раз в больнице Гонконга. Кроме того, она осознала совершенно другое.

«… Я фактически «перешла» в другое измерение. Я была охвачена чувством полной любви. Я также ощутила чрезвычайную ясность в том, почему у меня рак, почему я вообще пришла в эту жизнь, какую роль в моей жизни играли все члены моей семьи в общей схеме вещей и как устроена жизнь в целом».

«Ясность и понимание, которые я получила в этом состоянии, почти неописуемы. Слова не могут описать опыт. Я была в месте, где я поняла, насколько больше существует того, что мы можем представить в нашем трехмерном мире».

«Я поняла, что такое дар жизни, и что я была окружена любящими духовными существами, которые всегда были вокруг меня, даже когда я этого не знала».

Она умерла, потом вернулась к жизни. И сюрпризов было даже больше. Рак покинул ее тело, и она вышла из больницы здоровой. Врачи не поверили.

«Врачи были очень сбиты с толку, но сказали мне, что это, должно быть, была быстрая реакция на химиотерапию. Поскольку они сами не могли понять, что происходит, они заставляли меня проходить испытание за испытанием, и все это я прошла с честью. Прохождение каждого теста дало мне еще больше возможностей! Мне сделали полное сканирование тела, и, поскольку они не могли поверить, что ничего не нашли, они заставили радиолога повторить это снова! »

Многие люди, пережившие околосмертный опыт, описывают нечто похожее на то, что рассказывает Мурджани, но, похоже, она путешествовала куда-то, куда многие из нас никогда не попадут, пока мы не изменим себя.

Когда вы научитесь любить и ценить себя, вы сможете испытать кусочек рая! В этом видеоклипе Анита Мурджани рассказывает о своем опыте клинической смерти с лимфомой и о том, как это помогло ей понять, чему наши болезни могут научить нас и что действительно имеет наибольшее значение в нашей жизни.