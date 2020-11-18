Мнение: Ковид-некрофилия против секса

18.11.2020, 19:40, Разное

Маска плюс презерватив – наш ковид-контрацептив!

Решил сегодня для разнообразия послушать радио “КовидFM” – бывший “БизнесFM” – и не прогадал: буквально тут же меня порадовали следующим сообщением: “Врачи выяснили, что ковид может передаваться половым путем”. Это у них идет в рамках новости, что в России резко выросли продажи презервативов. И далее радиостанция, в полном соответствии со своим новым названием, продолжила нагнетать: дикторша дрожащим голосом сообщила, что особенно подвержены ковиду “мужчины с высоким уровнем тестостерона”.

По нынешним временам “мужчины с высоким уровнем тестостерона” – это, очевидно, просто те, у кого пока еще сохраняется интерес к прекрасному полу; так что вот и критерий из разряда “для вас, милые дамы”: стал к вам кто-то на работе подбивать клинья – уже повод задуматься: коллега-то из группы риска. А уж если, не дай бог, дошло до интима, и он в полной боевой готовности – БЕЖАТЬ!! Это – точно ковидник!

А если серьезно, то всё печально: ковидобесная пропаганда приобретает всё более отчетливый некрофильский характер, то есть всё яснее её АНТИСЕКСУАЛЬНАЯ направленность. Еще старик Фромм, классик психологии, отмечал, что секс – злейший враг некрофила, так как является для него символом жизни, любви и жизнелюбия.

А тут еще совершенно дикий “социальный” ролик, который крутят по телевизору и на мониторах в метро: нам показывают как бы влюбленные парочки, которые нежно обнимаются и даже соприкасаются лицами (типа целуются), но при этом оба… в масках, натянутых по самое не могу! Одна парочка, вторая, третья… Некоторые помоложе, другие постарше (нам показывают, что “маскам все возрасты покорны”). Играет лирическая музыка, в конце – слоган: “Давайте будем бережны друг к другу!” В смысле – “давайте целуйтесь тоже в масках, нехрен тут”.

И вот тут, значит, по радио тоже добавляют жару. “Ковид передается половым путем”, даже наедине маски снимать нельзя, а если мужик к вам все равно, даже в таких условиях лезет – значит, он точно ковидник. Как я и предсказывал еще весной – секс становится главной мишенью ковидоистерии, и ковидопропаганда с радостью берет в оборот все наработки спидоборцев за 30 лет их неплодотворной деятельности.

Но поддаваться ковид-пропагандистам на их неловкие потуги нельзя. Они пытаются объяснить рост продаж презервативов тем, что люди якобы таким образом предохраняются от передачи ковида; полная ерунда. Правильную теорию на этот счет сформулировал еще лет 80 назад, до всякого ковида, польский гений Станислав Ежи Лец: “Если бы на Земле выросла культура общения – резко упала бы рождаемость”. Очевидно, что за 80 лет культура общения выросла лишь в том смысле, что люди стали массово пользоваться презервативами – при этом само содержание общения осталось прежним. Если люди сидят на карантинах, на “удаленке”, заперты в 4х стенах, все досуги отменены, досуговые учреждения закрыты – что остается? ОН, старый добрый. Однако экономика очевидным образом схлопывается, перспективы туманны, доходы падают – так что заводить детей парочки, конечно же, остерегаются. Отсюда и рост потребления контрацепции – люди предохраняются от детей, а не от ковида.

Ну и маски, я надеюсь, хотя бы в спальне снимают. А то появятся новые анекдоты про застигнутых врасплох любовников: “Сижу это я в шкафу в одной маске и презервативе…”

Впрочем, о чем я. Вот тут агентство Рейтер прямо пишет: “Занимайтесь сексом, не снимая масок!” – советуют лучшие доктора”. И далее: “Пропускайте стадию поцелуев и занимайтесь сексом в масках – посоветовала глава Минздрава Канады, заодно добавив, что оставаться одному – наилучший способ снизить риск заражения до минимума”. Все-таки да – это именно некрофилия в мировом масштабе.

Но вообще странно, что они еще не привлекли к рекламе Дзюбу; по идее, именно он должен стать главным символом правильного антиковидного секса.