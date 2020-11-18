 

Мнение: Разгон демонстрации в Берлине. 18.11.2020

18.11.2020, 19:35, Разное

Тиранический режим Меркель, которая посиневшими пальцами вцепилась в кресло бундесканцлера, разогнал демонстрацию ярких личностей. протестовавших против коронавирусных ограничений в Берлине.
Полиция пустила в ход дубинки, водометы и прочие спецсредства. Протестующие использовали против полиции больших надувных уточек. Задержано более 250 человек.

Немцы – вы невероятные! Германия будет свободной!

Источник: Colonel Cassad



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