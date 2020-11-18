Врио главы Белгородской области стал выпускник “школы губернаторов” Гладков

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18.11.2020, 19:23, Разное

Сам Евгений Савченко после долгих лет губернаторства теперь работает в Совете Федерации России. Удостоверение сенатора он получил лично из рук председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, которая назвала его одним из самых успешных в стране глав регионов. В Совфеде он представляет законодательную власть Белгородской области.

Место главы региона долгое время оставалось вакантным. Но в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин распорядился назначить на эту должность Вячеслава Гладкова, у которого тоже есть богатый опыт работы в региональной власти.

До назначения Гладков работал вице-губернатором Ставропольского края, а также вице-губернатором Севастополя. Кроме того, политик является выпускником третьего потока “школы губернаторов”. Так называют участников программы создания резерва управленческих кадров для государственной службы, которая действует с 2017 года. Она осуществляется на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Над программой совместно работали специалисты Корпоративного университета Сбербанка, Российской академии народного хозяйства при Президенте России, а также Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московской школы управления “Сколково”.



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