В главной “коронавирусной” больнице Москвы в Коммунарке произошел взрыв

18.11.2020, 19:23, Разное

В среду вечером в главном “коронавирусном” центре Москвы – Городской клинической больнице №40 в Коммунарке – произошел взрыв. Очевидцы сообщали, что над одним из зданий медучреждения поднялся дым.

Однако в экстренных службах после проверки этой информации сообщили, что это был не дым, а газ. Как выяснилось позже, в одном из помещений больницы произошел разрыв трубы с кислородом для снабжения некоторых модулей. В месте хлопка в момент происшествия не было людей, поэтому в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Ura.ru.