“Что это за нудисты?”: Билл Гейтс раскритиковал отказывающихся носить защитные маски

18.11.2020, 19:17, Разное

Недавно знаменитый американский бизнесмен Билл Гейтс в рамках собственного подкаста в Сети обсудил с ведущей проблемы, с которыми столкнулись люди в период пандемии. В частности, привычку некоторых сограждан воздерживаться от ношения защитных масок миллиардер сравнил с поведением нудистов.

Билл Гейтс отметил, что в начале пандемии ношение масок не воспринималось столь актуально, ведь коронавирус еще не был достаточно изучен, и медики в оценке ситуации опирались на свои знания, касающихся гриппа, ОРВИ и других традиционных инфекционных заболеваний. Однако оказалось, что SARS-CoV-2 обладает более вирулентными свойствами, и даже общение с внешне здоровым человеком может быть чревато заражением. “Идея о том, что нужно сопротивляться ношению масок – это так странно для меня. Что это за нудисты? Я к тому, что мы просим людей носить брюки, и ни один американец не говорит, что это какая-то ужасная вещь”, – образно сформулировал свою мысль знаменитость.

Также бизнесмен отметил, что особую опасность коронавируса несет его бессимптомное проявление. Так, ранее при гриппе или другом ранее известном вирусном заболевании люди сразу ощущали свое болезненное состояние и оставались дома. При бессимптомном же течении COVID-19 человек может запросто пойти на работу и даже на вечеринку. “Если вы хотите вернуться к нормальной жизни в ближайшее время, наденьте маску или не носите маску, но оставайтесь дома”, – заключил Билл Гейтс. Об этом пишет Teleprogramma.pro.