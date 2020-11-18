«Я задыхаюсь»: 5 фактов о ХОБЛ, которые должен знать каждый

18.11.2020, 19:15, Разное



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Хроническая обструктивная болезнь легких — это общее название группы хронических прогрессирующих состояний, которые приводят к ограничению потока воздуха в легкие. ХОБЛ включает хронический бронхит и эмфизему, причем некоторые пациенты страдают обоими заболеваниями одновременно. Люди с этим диагнозом буквально задыхаются из-за кашля и отека, вызванного избытком слизи в дыхательных путях.

Курение — главный фактор развития ХОБЛ

От 80% до 90% случаев ХОБЛ развиваются из-за многолетнего курения. Показатели смертности от этого заболевания среди курильщиков максимальны, у таких людей быстрее развивается обструкция дыхательных путей и одышка. С каждой выкуренной сигаретой вы вдыхаете в легкие тысячи химических веществ, в том числе никотин, окись углерода и табачные смолы. Они способствуют увеличению слизи, затрудняют самоочищение легких, вызывают раздражение и воспаление тканей, что и приводит к развитию ХОБЛ.

Это заболевание не лечится, но можно значительно облегчить симптомы и улучшить качество жизни, в первую очередь — отказом от курения. Это самая очевидная и надоевшая каждому курильщику рекомендация, однако она невероятно важна, поскольку ничто так убийственно не влияет на дыхательные пути, как табачный дым.

На развитие ХОБЛ также влияют профессиональные факторы — в группе риска люди, которые работают в горнодобывающей промышленности. Ежедневное вдыхание пыли с содержанием кадмия и кремния приводит к развитию воспалительных процессов в бронхах и легких. В редких случаях (1% случаев) развитие ХОБЛ обусловлено генетическими факторами.

Одышка и постоянный кашель — главные симптомы ХОБЛ

По данным ВОЗ, хроническая обструктивная болезнь легких развивается медленно и, как правило, проявляется у людей старше 40-50 лет. Чаще всего ХОБЛ начинается с одышки и хронического кашля с отделением большого количества мокроты. По мере ухудшения такие пациенты чувствуют сильную слабость, им все труднее справляться с повседневными действиями. Даже подъем по лестнице может стать большой проблемой. Именно поэтому пациенты с ХОБЛ нередко утрачивают работоспособность.

Почти половина пациентов с ХОБЛ страдает от сильной потери веса

Одышка, кашель, слабость — далеко не единственные симптомы этого заболевания. По мере прогрессирования ХОБЛ пациенты могут столкнуться со значительной потерей веса. Согласно исследованиям, от 25% до 40% людей с этим диагнозом имеют низкий индекс массы тела (ИМТ). Поэтому если у вас диагностирована ХОБЛ или есть вышеуказанные симптомы, резкая беспричинная потеря веса — это важный признак прогрессирования заболевания. Таким пациентам особенно важно хорошо питаться и стараться соблюдать здоровый образ жизни, чтобы не ухудшить свое состояние.

До 50% случаев ХОБЛ остаются не диагностированными

По оценкам исследователей до 50% случаев ХОБЛ не диагностируются, особенно на первой стадии заболевания, когда симптомы еще легкие или умеренные. Многие пациенты списывают одышку на возрастные изменения, поэтому обращаются к врачу только в очень запущенном состоянии.

Отсутствие своевременной диагностики также связано с низкой информированностью населения об этом заболевания. Компания Philips провела глобальное исследование, проведенное с целью определения уровня знаний людей в разных странах мира о заболеваниях дыхательной системы. Опросы проходили в Китае, Индии, РФ и США, них приняли участие 4000 респондентов. Как сообщили МедПортал авторы исследования, 30% опрошенных россиян ничего не знают о способах терапии ХОБЛ. Только 35% российских пациентов с ХОБЛ согласны, что причиной их заболевания послужил выбранный ими образ жизни. Этот показатель в нашей стране ниже, чем в США, Индии и Китае, отметили авторы исследования.

Пациенты с ХОБЛ — в группе риска по коронавирусу

Как и все люди, страдающие хроническими заболевания, пациенты с ХОБЛ попадают в группу риска тяжелого течения и смертности от COVID-19.

Согласно опросам Philips, пандемия коронавируса оказала огромное влияние на жизни людей, которые страдают ХОБЛ. 56% пациентов сообщили, что им стало труднее получать лечение, 58% отметили трудности с контролем симптомов заболевания. 68% респондентов признались, что COVID-19 заставил их сильнее беспокоиться о своем заболевании, а 75% начали искать способы справляться со своим заболеванием самостоятельно: отказываться от вредных привычек, менять рацион, приобретать системы очистки воздуха.



Изображение: МедПортал