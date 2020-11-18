 

Путин назначил врио главы Мордовии

18.11.2020, 19:00, Новости дня

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Артема Здунова, информирует пресс-служба Кремля.

Глава государства провел со Здуновым рабочую встречу, в ходе которой объявил о решении назначить его врио главы региона, сообщается на сайте Кремля.

«В связи с заявлением главы Республики Мордовия Волкова Владимира Дмитриевича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: принять отставку главы Республики Мордовия Волкова по собственному желанию; назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Мордовия», – говорится в указе Путина.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В среду глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о своей отставке. Волков являлся главой республики с 14 мая 2012 года (был временно исполняющим обязанности главы Мордовии с 10 по 14 мая 2012 года и с 13 апреля по 19 сентября 2017 года).

Здунов по национальности – мордвин, родился в Казани (на тот момент – Татарская АССР, РСФСР, СССР) 18 мая 1978 года (42 года). Занимал пост председателя правительства Дагестана, до этого – министра экономики Татарстана. Выпускник первого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. «Школа губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В среду также президент назначил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, занимавшего пост вице-губернатора Ставропольского края, до этого – вице-губернатора Севастополя. Гладков также проходил «школу губернаторов».



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