“Зажигайте”: Александр Круг пошел по стопам знаменитого отца

18.11.2020, 18:53, Разное

Певец Александр Круг в последние пару лет заявил о себе, как талантливый поэт и исполнитель. Родившись в 2002 году, когда ушел из жизни знаменитый шансонье Михаил Круг, его сын в настоящее время демонстрирует наличие серьезных творческих талантов.

Исполнитель, которому в текущем году исполнилось 18 лет, сам сочиняет стихотворные произведения и периодически выступает на сцене вместе с матерью, вдовой популярного музыканта “нулевых” Ириной Круг. Она, в свою очередь, поспособствовала развитию способностей сына, которые Александр Круг решил закрепить, поступив в театральный институт имени Бориса Щукина.

“Цените свою жизнь – в любой момент она может оборваться. Приезжайте чаще к своим близким и говорите, как вы их любите. Зажигайте. Совмещайте работу с отдыхом! И самое главное – ставьте себе цели и идите к ним”, – так охарактеризовал путь к успеху молодой певец в одной из своих публикаций в Instagram. Об этом пишет “Слово и Дело”.