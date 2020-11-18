Эксперты: Овощ белого цвета оказался ключом к долголетию

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18.11.2020, 18:53, Разное

Много специалистов считают, что овощи с мягкой и яркой кожурой очень полезны, но доктора считают это мифом. Они отмечают, что овощи белого цвета имеют целый спектр полезных компонентов и помогают людям жить долго.
Медики привели информацию о цветной капусте, которую они называют электростанцией, обладающей многими целебными свойствами. В овоще много антиоксидантов, которые оберегают клетки от воспалительного процесса, повреждающего их и провоцирующего ряд хронических болезней. В цветной капусте есть и сульфорафан, защищающий от высокого давления и оберегающий сердце от воспалений. Понижают уровень «плохого» холестерина омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в продукте.

Ученые заявляют, что цветная капуста – хороший источник богатых серой соединений, действующих против злокачественных новообразований печени, толстой кишки, онкологии молочной железы, легких и мочевого пузыря. Также цветная капуста улучшает здоровье мозга вследствие высокого содержания холина.



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