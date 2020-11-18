Эксперты РАН предложили поднять российскую экономику через индексацию зарплат и пенсий

18.11.2020, 18:53, Разное

Экономисты РАН дали интервью одному из отечественных изданий, в котором изложили свое видение в части выхода экономики РФ из кризиса и прироста ВВП уже в ближайшие три года. По мнению экспертов, улучшение показателей может обеспечить увеличение пенсий и зарплат для населения страны.

Свою позицию специалисты аргументировали тем, что, в случае перерасчета вышеуказанных выплат, может произойти увеличение производства в целом ряде отраслей. Так, российские семьи станут приобретать больше автомобилей, а также бытовой техники – холодильников, стиральных машин и т.п. В свою очередь, реализация индексации пенсий на 5% выше планируемого показателя повысит темпы настоящего роста потребления в домашних хозяйствах.

Как полагают экономисты РАН, потребительский спрос, обеспеченный повышением уровня доходов граждан, в течение ближайших лет станет основным фактором позитивной динамики. Ведь в случае, если покупательская способность граждан возрастет, предприниматели воспримут это как возможность к приросту оборотов и начнут вкладывать больше средств в производство. Об этом пишет Инфореактор.