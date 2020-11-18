 

Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок

18.11.2020, 18:43, Разное

Андрей Алешкин пытался заключить перемирие с потерпевшими еще несколько недель назад, но тогда вмешалась супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова. Она заподозрила адвоката в сговоре с Александром Добровинским. Под давлением жены актер отказался от услуг юриста.

Теперь у Алешкина вторая попытка и ее можно назвать удачной. Встретившись с Добровинским, адвокат обсудил назначенное на 23 ноября судебное заседание, где будет рассматриваться иск родственников Захарова о возмещении материального вреда. Речь идет о 111 тысячах рублей, которые потратила семья погибшего на похороны.

По мнению защитника Ефремова, потерпевшие не должны предъявлять больше никаких претензий актеру, поскольку он все возместил, а также принес письменные извинения. Переговоры о примирении Алешкин считает знаковым событием, ведь ранее стороны вели себя крайне враждебно.

Защитник назвал дав варианта, при которых артисту удастся получить условный срок. Во-первых, можно обратиться к Владимиру Путину, написав письмо с просьбой о помиловании. Правда, по этой идее пока нет никакого решения, отметил Алешкин.

Во-вторых, свою роль, возможно, сыграет заявление адвокатов о нарушении материального права Ефремова. Документ будет рассмотрен кассационной инстанцией.

Тем временем актер готовится отправиться в колонию Белгородской области. На днях правозащитники рассказали, в каких условиях будет находиться Ефремов. Ту колонию называют элитной, поскольку в ней многое разрешено. Тем более там отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: Авраамовы соглашения

25.10 / Эксперт о проблемах Галкина из-за Навального: Откровенно вляпался

12.09 / Мнение: Когда президент отказывает в ходатайстве о помиловании…

20.10 / Медики рассказали о чае, укрепляющем иммунитет и подавляющем раковые клетки

07.07 / Мнение: Зарвавшееся нацменьшинство

31.07 / Мнение: Возвращение к пройденному

04.11 / Агата Муцениеце рассказала о мечте подруг-актрис развестись

04.10 / Арабские СМИ: Путин помирит Сирию с Израилем, переговоры уже идут

24.09 / Анита Цой о менопаузе: «Секса регулярный, но нет страха забеременеть»

26.08 / Названы возможные ощущения после вакцинации от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска