Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок

18.11.2020, 18:43, Разное

Андрей Алешкин пытался заключить перемирие с потерпевшими еще несколько недель назад, но тогда вмешалась супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова. Она заподозрила адвоката в сговоре с Александром Добровинским. Под давлением жены актер отказался от услуг юриста.

Теперь у Алешкина вторая попытка и ее можно назвать удачной. Встретившись с Добровинским, адвокат обсудил назначенное на 23 ноября судебное заседание, где будет рассматриваться иск родственников Захарова о возмещении материального вреда. Речь идет о 111 тысячах рублей, которые потратила семья погибшего на похороны.

По мнению защитника Ефремова, потерпевшие не должны предъявлять больше никаких претензий актеру, поскольку он все возместил, а также принес письменные извинения. Переговоры о примирении Алешкин считает знаковым событием, ведь ранее стороны вели себя крайне враждебно.

Защитник назвал дав варианта, при которых артисту удастся получить условный срок. Во-первых, можно обратиться к Владимиру Путину, написав письмо с просьбой о помиловании. Правда, по этой идее пока нет никакого решения, отметил Алешкин.

Во-вторых, свою роль, возможно, сыграет заявление адвокатов о нарушении материального права Ефремова. Документ будет рассмотрен кассационной инстанцией.

Тем временем актер готовится отправиться в колонию Белгородской области. На днях правозащитники рассказали, в каких условиях будет находиться Ефремов. Ту колонию называют элитной, поскольку в ней многое разрешено. Тем более там отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.