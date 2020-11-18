 

Критик Соседов пристыдил пожаловавшихся на безденежье артистов: Потеряли совесть

18.11.2020, 18:43, Разное

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в марте этого года. С того момента во многих странах ввели жесткие ограничения. Под удар попали артисты, чьи концерты были отменены. За полгода их доходы существенно сократились, а некоторые и вовсе их лишились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в стране творческая деятельность продолжается. Телевидение по-прежнему функционирует, а значит, артисты могут зарабатывать таким образом. Театры также открыты. Представитель Кремля добавил, что меры поддержки для представителей шоу-бизнеса власти не рассматривают.

Сергей Соседов считает: артистам нельзя жаловаться, ведь многие из них имеют многомиллионное состояние. Те, у кого есть приличные средства на счете, могут поделиться с менее обеспеченными коллегами, считает критик. Он испытывает чувство стыда, когда слышит, что артисты просят властей о поддержке.

“Они действительно потеряли совесть”, – резко высказался Соседов.

По мнению Сергея, современным артистам нужно брать пример со знаменитостей XX века, например, Клавдии Шульженко, Леонида Утесова, Лидии Руслановой или Изабеллы Юрьевой, и бесплатно выступать в больницах, как те в военное время в госпиталях.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / В США выпустят гендерный компас

07.08 / Мнение: За что так ненавидят русских?

16.09 / Лукашенко предложил перенести могилу раввина Нахмана на территорию Белоруссии

10.09 / Муж зарезал жену посреди улицы в Москве

18.09 / Шарлиз Терон в интервью Дрю Бэрримор: “Вот уже 5 лет у меня нет мужчины”

14.09 / Артем Богач вручил картину знаменитого художника участнице конкурса красоты Анастасии Божковой

05.09 / Мнение: Мерзко..

28.06 / “А шуба где?”: Подписчики поглумились над Анастасией Волочковой из-за её скромного наряда

21.08 / Сериал “Корона”: премьера тизера с принцессой Дианой и дата выхода четвертого сезона

31.07 / Мнение: О неприятной и страшной правде про удалённую работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска