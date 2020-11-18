Критик Соседов пристыдил пожаловавшихся на безденежье артистов: Потеряли совесть

18.11.2020, 18:43, Разное

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в марте этого года. С того момента во многих странах ввели жесткие ограничения. Под удар попали артисты, чьи концерты были отменены. За полгода их доходы существенно сократились, а некоторые и вовсе их лишились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в стране творческая деятельность продолжается. Телевидение по-прежнему функционирует, а значит, артисты могут зарабатывать таким образом. Театры также открыты. Представитель Кремля добавил, что меры поддержки для представителей шоу-бизнеса власти не рассматривают.

Сергей Соседов считает: артистам нельзя жаловаться, ведь многие из них имеют многомиллионное состояние. Те, у кого есть приличные средства на счете, могут поделиться с менее обеспеченными коллегами, считает критик. Он испытывает чувство стыда, когда слышит, что артисты просят властей о поддержке.

“Они действительно потеряли совесть”, – резко высказался Соседов.

По мнению Сергея, современным артистам нужно брать пример со знаменитостей XX века, например, Клавдии Шульженко, Леонида Утесова, Лидии Руслановой или Изабеллы Юрьевой, и бесплатно выступать в больницах, как те в военное время в госпиталях.