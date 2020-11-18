Мнение: Так и живём…

18.11.2020, 18:30, Разное

Один умный человек посетовал, что с транспортом в любимом городе Свидетелей Хорошего Кузбасса плохо, а я ему ответил, что непатриотично рассуждает. ЗАЧЕМ ему какой-то транспорт, когда есть ёлка за восемнадцать миллионов, верно, патриоты? И пусть вечером иногда приходится после деревенской работы пешком с сумками идти (бывает, и под дождём), если автобус поздно в город приходит, ибо транспорта ни хрена уже в Кировском нет (хотя ещё не поздно), но мысли о ёлке как-то таки утешают! А этот поц бы ещё вспомнил, что в СТОЛИЦЕ области даже уличного освещения во многих местах нет (даже между Октябрьским и Ленина, хотя вроде главные проспекты, и зимой там ещё то развлечение ходить), а на Инициативной и Каркасной люди в страшные уличные туалеты до сих пор ходят, будто не в двадцать первом веке живут!