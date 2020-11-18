 

Выступление Путина по коронавирусу – прямая трансляция

18.11.2020, 18:23, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на заседании с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

После этого Владимир Путин даст оценку этим докладам. Главной темой обсуждения станет эпидемиологическая обстановка в регионах. Представитель Кремля добавил в беседе с РИА Новости, что сегодня также пройдет несколько встреч президента непубличного характера.



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