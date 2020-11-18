Сдавила артерию: подмосковные врачи чудом спасли женщину с опасной аневризмой

18.11.2020, 18:23, Разное

Подмосковные врачи из Коломенской больницы чудом спасли 64-летнюю женщину, у которой образовалась крупная аневризма – новообразование в артерии, которое может привести к смерти. Пациентка жаловалась на сильные боли в правой ноге и не могла ходить.

Нога женщины распухла и онемела. В ходе обследования медики обнаружили крупную аневризму бедренной артерии, которая сдавливала сосуд. Было принято решение об экстренной операции. Ситуацию затруднял непрерывный рост опухоли: она могла разорваться и убить пациентку в любой момент, передает телеканал “360”.

Тем не менее, операция прошла успешно: уже на следующий день женщина могла самостоятельно ходить и не чувствовала боли. Её выписали из медучреждения, она продолжает восстановление на дому, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.