 

Сдавила артерию: подмосковные врачи чудом спасли женщину с опасной аневризмой

18.11.2020, 18:23, Разное

Подмосковные врачи из Коломенской больницы чудом спасли 64-летнюю женщину, у которой образовалась крупная аневризма – новообразование в артерии, которое может привести к смерти. Пациентка жаловалась на сильные боли в правой ноге и не могла ходить.

Нога женщины распухла и онемела. В ходе обследования медики обнаружили крупную аневризму бедренной артерии, которая сдавливала сосуд. Было принято решение об экстренной операции. Ситуацию затруднял непрерывный рост опухоли: она могла разорваться и убить пациентку в любой момент, передает телеканал “360”.

Тем не менее, операция прошла успешно: уже на следующий день женщина могла самостоятельно ходить и не чувствовала боли. Её выписали из медучреждения, она продолжает восстановление на дому, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Названы первые признаки развития рака

17.10 / Мнение: Информационный мусор

23.09 / Мнение: Ведёт ли борьба с богатыми к богатству

17.08 / Просьба не паниковать: в годовщину дефолта 1998 года Центробанк проведёт учения

06.11 / Мнение: Эфиопия объявила войну Тыграю

26.08 / Тихановская прокомментировала слухи о закрытии границы Белоруссии и России

16.10 / Горбачев: нерастоптанная мечта

10.09 / Определились финалисты творческого чемпионата ArtMasters

20.07 / Позиция Москвы: сначала погасите долг, потом – переговоры

18.11 / Назван способ поесть бесплатно в McDonald’s

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска