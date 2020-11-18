Дмитрий Дибров рассказал, как отвлечь детей от гаджетов

18.11.2020, 18:17, Разное

Популярный российский ведущий Дмитрий Дибров рассказал, как можно отвлечь детей от гаджетов. Он старается быть интереснее для своих сыновей, нежели электронные девайсы.

После работы Дмитрий Дибров любит проводить время с женой и сыновьями. Главной проблемой современных школ ведущий считает то, что педагоги и родители стараются отвлечь детей от гаджетов. Однако знаменитость уверен, что запретительные меры являются малоэффективными, поскольку новое поколение в обязательном порядке найдет способ, как обойти ограничения.

Дибров считает, что нужно быть самим интереснее планшета или же смартфона. Тут уже родителям придется окончить школу молодого артиста, прочитать книги, чтобы понять интересы наследников. Если отцы не знают, чем развлечь детей, то можно поискать советы в интернете. Сейчас звездная семья смотрит «Гарри Поттера», слушает качественную музыку. Дибров считает, что все эти мероприятия должны проходить в коллективном формате.

В доме у ведущего бывают самые различные талантливые люди, поэтому его наследники с ранних лет имеют возможность смотреть на них и учиться чему-то новому. Не исключено, что через некоторое время сыновья Диброва выберут себе путь артистов.

Напомним, что ведущий состоит в четвертом браке с моделью Полиной Дибровой. Она подарила ему трех наследников. У знаменитости от предыдущих браков есть взрослые дочь и сын, пишет издание «Телепрограмма».