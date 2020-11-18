 

Винник и Фреймут возвращаются в “Танцы со звездами”

18.11.2020, 18:10, Новости дня

Экс-участники нового сезона “Танцев со звездами” на “1+1” ведущая Ольга Фреймут и певец Олег Винник появятся в полуфинале шоу 22 ноября в качестве ведущих звездного балкона. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

“Ждешь их возвращения?” – говорится в публикации.

Отмечается, что Фреймут “известна острыми комментариями в адрес участников и судей проекта”.

https://www.facebook.com/tanci1plus1/posts/779804049236136

Премьера нового сезона “Танцев со звездами” состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе Винник и Фреймут.

Винник выступал на паркете в паре с хореографом Аленой Шоптенко. Во время пятого эфира, который состоялся 27 сентября, Винник и Шоптенко не вышли на паркет – у них был диагностирован COVID-19. 4 октября пара была дисквалифицирована, так как не смогла принять участие в шоу во второй раз.

11 октября ведущий проекта Юрий Горбунов во время седьмого эфира сообщил, что жюри приняло решение вернуть Винника и Шоптенко на проект, но певец отказался от этого предложения.

Фреймут, которая выступала в паре с танцором Ильей Падзиной, выбыла из шоу после 10-го эфира, который состоялся 1 ноября.

По итогам 12 эфиров в полуфинале шоу будут выступать фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и экс-участницы группы “ВИА Гра”, певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами.

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого оглашается накануне очередного эфира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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