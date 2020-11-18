 

Россиян научили, как стать «невидимым» в WhatsApp

18.11.2020, 18:00, Новости дня

По словам представителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, «невидимость» вашего присутствия в мессенджере поможет избавиться от назойливых собеседников, а также решить некоторые другие проблемы, из-за которых пользователи без крайней необходимости избегают заходить на собственные аккаунты.

Например, в WhatsApp существует специальный режим, скрывающий данные о вашем присутствии в сети. Если же вы – обладатель «Айфона», достаточно зайти в настройки приложений, где есть раздел «Учетная запись» и включить пункт «Конфиденциальность». Так можно скрыться от посторонних глаз, на самом деле, присутствуя в сети.

Существуют еще и другие методы обеспечения «невидимости», отмечает специалист.



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