Россиян предупредили о приходе ледяных дождей

18.11.2020, 17:53, Новости дня

В регионах европейской части РФ с 18 по 21 ноября прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, метели, гололед и местами ледяной дождь.

«18-21 ноября на Европейской территории РФ ожидаются резкие изменения погоды в связи с перемещением глубокого циклона и его атмосферных фронтов по северо-западу Европы с дальнейшим выходом в акваторию Баренцева моря. Этот процесс будет сопровождаться формированием комплексов неблагоприятных явлений: усилением ветра, осадками в виде снега и мокрого снега, гололедом, местами ледяным дождем, метелями, налипанием мокрого снега», – говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

Отмечается, что ухудшение погоды произойдет на фоне переходов температуры воздуха через нулевую отметку и значительных колебаний атмосферного давления. «В Центральном федеральном округе в четверг, 19 ноября, в северной части региона пройдет снег, ночью местами сильный, мокрый снег, местами ледяной дождь, в отдельных районах ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега», – уточняет пресс-служба.

В связи с погодными условиями власти Москвы порекомендовали водителям быть аккуратнее на дорогах. «На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне восьми баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию. Если можно в это вечер обойтись без поездок, обойдитесь», – говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее синоптики сообщали, что жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачность с прояснениями, возможны мокрый снег и гололедица.