Тело покойного Романа Виктюка могут кремировать из-за коронавируса

18.11.2020, 17:53, Разное

Тело известного театрального режиссера Романа Виктюка могут кремировать из-за того, что он был болен коронавирусом. Культурного деятеля не стало во вторник, 17 ноября. Он скончался в одной из столичных больниц, где лечился от COVID-19.

Роман Виктюк прожил 84 года. Новость о его кончине застала врасплох его коллег, родственников и поклонников. Поскольку режиссер проходил лечение от коронавируса, его тело могут кремировать. Прибегнуть к данной мере рекомендуют специалисты Роспотребнадзора. Если ее осуществить не получается по различным причинам, на траурной церемонии нужно соблюдать все профилактические меры.

Родственники Виктюка сообщили, что увезут тело режиссера во Львов. Именно в этом украинском городе похоронены родители культурного деятеля. Сейчас тело режиссера находится в городской больнице № 68. Источник из медучреждения сообщил, что, исходя из ситуации, его, скорее всего, придется кремировать.

Уже готова свидетельство о смерти Виктюка. Решение о кремации должна принять племянница режиссера, пишет портал iReactor.