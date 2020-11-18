Кератиновое выпрямление волос признано вредным для здоровья

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18.11.2020, 17:53, Разное

Ученые назвали опасной для здоровья процедуру кератинового выпрямление волос. По их словам, она может оказать негативное воздействие на весь организм человека в целом.
По словам американских парикмахеров, клиентки, часто прибегающие к кератиновому выпрямлению волос, жалуются на сухость слизистых глаз, раздражение в данной области, кровь из носа, затрудненное дыхание. В ходе проведения исследования исследователи решили проверить, действительно ли эта процедура так негативно влияет на здоровье представительниц слабого пола.

Для научной работы специалисты отобрали 100 средств для волос, в составе которых присутствовал кератин. Они выяснили, что безопасными для организма оказались только три продукта. В некоторых образцах исследователи выявили формальдегид. Этот компонент запрещено добавлять в косметические средства, поскольку существует риск развития онкологии, пишет портал «Слово и дело».



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