Приговор Серебренникову признали законным

18.11.2020, 17:48, Новости дня

Приговор по делу о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа» в отношении режиссера Кирилла Серебренникова признан законным, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Также суд оставил в силе решение о взыскании с фигурантов 129 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

«Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы – без удовлетворения», – добавили там.

Напомним, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Через созданную для реализации проекта АНО «Седьмая студия», как полагает следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера к трем годам условно. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.