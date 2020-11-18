Польша не получила от Белоруссии документы на экстрадицию основателей Nexta

18.11.2020, 17:48, Новости дня

Польские правоохранители на данный момент не получили документов из Белоруссии по экстрадиции основателей телеграмм-канала Nexta, сообщила пресс-секретарь польской генпрокуратуры Эва Бялик.

«До сих пор Генеральная прокуратура не получила такого рода документы в форме, позволяющей их рассмотреть в соответствии с действующим законодательством», – отметила Бялик РИА «Новости».

Ранее МИД Белоруссии призвал Польшу в кратчайшие сроки выдать основателей базирующегося в Польше оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

Создатели белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta, базирующегося в Польше, Степан Путило и Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка.

До этого суд Центрального района Минска признал Белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. МВД Белоруссии сообщило, что ребрендинг этого канала и изменение его логотипа не станут основанием для исключения из списка экстремистских материалов.