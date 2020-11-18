 

Большинство республиканцев назвали Трампа победителем на выборах

18.11.2020, 17:48, Новости дня

Порядка 52% республиканцев считают, что президент США Дональд Трамп «по праву выиграл» на прошедших выборах. В то же время 73% опрошенных демократов выступают за то, что победил Джо Байден, свидетельствуют данные опроса службы Ipsos и Reuters.

По их сведениям, лишь 29% сторонников Республиканской партии придерживаются мнения, что кандидат от демократов Джо Байден честно одержал победу на президентских выборах. При этом 68% республиканцев считают, что выборы были сфальсифицированы, так же думает одна треть респондентов без партийных пристрастий и 16% сторонников Демократической партии, передает ТАСС.

В целом 73% опрошенных считают, что выиграл Байден, в то время как в пользу Трампа высказались лишь 5% респондентов.

Опрос был проведен в онлайн-формате в период с 13 по 17 ноября, в нем приняли участие 1 тыс. 346 респондентов, в том числе 598 демократов и 496 республиканцев.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.



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