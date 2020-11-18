 

Путин назвал “самое тревожное” в ситуации с коронавирусом

18.11.2020, 17:43, Разное

Глава государства отметил, что в последние недели число новых случаев заражения COVID-19 стремительно растет. Также фиксируется увеличение количества пациентов с тяжелыми осложнениями. “Самое тревожное – повышается уровень смертности”, – сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент призвал губернаторов не приукрашивать ситуацию с распространением вируса. Путин уточнил, что никому не нужны “благостные отчеты и замалчивания”. По его словам, власти должны оперативно реагировать на все сбои в борьбе с пандемией и решать их эффективно и четко.

Кроме того,Владимир Путин поручил назначить дополнительные выплаты студентам медицинских учебных заведений. Учащиеся вузов, ординаторы и аспиранты будут получать десять тысяч рублей в месяц, а студенты медицинских училищ – семь тысяч рублей в месяц.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Севастополе, Чувашии и Орловской области и еще семи регионах загруженность коечного фонда превышает 95%. Также критичная ситуация наблюдается в Мордовии, Коми, Ивановской, Самарской, Омской, Пензенской, Иркутской областях.



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