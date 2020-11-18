Штабы акции “Мы вместе” возобновили работу во всех регионах

18.11.2020, 17:23, Разное

Волонтерские штабы “Мы вместе” в связи с непростой эпидемиологической обстановкой возобновили работу во всех 85 регионах. “Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут попросить волонтеров привезти товары первой необходимости, продукты и лекарства”, – сообщили в пресс-службе организаторов акции.

Добровольцы готовы купить и доставить продукты и лекарства на дом, работать в поликлиниках и помогать врачам. Ежедневно на призыв откликаются новые волонтеры, отметил глава центра координации региональных волонтерских штабов акции Павел Савчук.

Среди добровольцев – люди самых разных возрастов и профессий. Савчук отдельно поблагодарил тех, кто уже присоединился к акции, сообщает ТАСС.

Общероссийская добровольческая акция “Мы вместе” началась 21 марта. Весной помощь получили 4,5 миллиона человек.

Акцию организовали платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации. Она направлена на помощь пожилым и маломобильным гражданам, а также сотрудникам медучреждений. Телефон горячей линии: 8-800-200-34-11.