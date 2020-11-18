Минэнерго оценило падение спроса на нефть

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18.11.2020, 17:16, Новости дня

Спрос на нефть на мировом рынке находится на уровне 90-92% от докризисного уровня, сообщил заместитель руководителя Минэнерго Павел Сорокин, выступая в Совфеде.

«В апреле – мае падение достигало 25%, это беспрецедентный уровень. Для сравнения скажу, что в 2014 году, когда избыток был около 2%, цены на нефть упали с 110 до 30 долларов за баррель. Можете представить, каким шоком для сектора явилось падение на 25%? Сейчас произошло восстановление примерно до 90-92% от докризисного уровня», – цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, эти показатели говорят, что падение спроса находится на беспрецедентном уровне. «Рынок остается стабильным благодаря сделке стран ОПЕК+, которые добровольно ограничивают добычу», – указал он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает придерживаться ограничения добычи, но уже на 7,7 млн баррелей в сутки от начального уровня, на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет придерживаться уровня добычи нефти на 5,8 млн баррелей в сутки меньше начального уровня.



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