Сати Казанова призналась, почему не общается с Димой Биланом 4 года

18.11.2020, 17:16, Разное

На интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Сати Казанова призналась Вячеславу Манучарову, почему она уже 4 года не общается с Димой Биланом. Певец не поддержал коллегу, когда она некорректно высказалась во время пресс-конференции о детях-инвалидах.

В 2016 году перед благотворительным концертом Сати Казанова объясняла журналистам, кому оказывает помощь ее фонд. Исполнительница отметила, что они занимаются только талантливыми детьми. При этом, артистка обронила фразу, что фонд не поддерживает «косых, больных и кривых». Общественность была шокирована тем, как Сати Казанова отозвалась о детях-инвалидах.

Для того, чтобы реабилитировать в глазах поклонников, она попросила помощи у своего коллеги Димы Билана, который также выступал на концерте. Певица хотела, чтобы он позвонил Наталье Водяновой, имеющей большое влияние в сфере благотворительности. Модель отказалась лично поддерживать Сати Казанову, однако дала некоторые рекомендации. Водянова через Билана посоветовала артистке выступить с заявлением на новой пресс-конференции. Певица должна была, во-первых, извиниться за слова по поводу детей-инвалидов, а во-вторых, сыграть «глупую девушку, плохо владеющую русским языком».

Сати Казанова была очень расстроена скандалом вокруг своей персоны. Она даже не сразу осознала смысл предложения, которое до ее ведома донес Дима Билан. Только спустя время исполнительница осознала, что ей предложили соврать, чтобы «обелить репутацию». Кроме этого, певец никак ее не поддержал, даже в личной разговоре. С тех пор артисты не общаются друг с другом.