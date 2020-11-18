 

Pfizer и BioNTech заявили о 95% эффективности своей вакцины от COVID-19

18.11.2020, 17:15, Разное


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Вакцина BNT162b2 показала высочайшую эффективность спустя 28 дней после введения первой дозы добровольцам, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на руководство BioNTech. Эффективность была стабильной для всех возрастов, рас и этнических групп, в том числе для пожилых людей, которые находятся в группе риска. Информация получена на основании окончательного анализа 170 подтвержденных случаев заражения среди 43 000 добровольцев, получивших две дозы вакцины, причем 163 заболевших были в группе плацебо.

«Окончательный анализ финальной фазы клинических испытаний подтвердил данные промежуточных результатов, объявленных 9 ноября», – заявил генеральный директор BioNTech Угур Сахин (Ugur Sahin). По его словам, вакцина не только обеспечивает высокий уровень защиты от патогена, но и вызывает минимальные побочные эффекты во всех возрастных группах.

Сахин отметил также, что препарат способствовал предотвращению тяжелого течения COVID-19 у заболевших добровольцев. В ходе испытаний было зарегистрировано 10 таких случаев, из них 9 — в группе плацебо.

В ближайшее время фармпроизводители намерены подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экстренное использование препарата. Если заявка будет одобрена в ноябре, до конца года Pfizer и BioNTech выпустят партию вакцин, необходимой для иммунизации 15-20 миллионов человек.

Ранее, 9 ноября, Pfizer и BioNTech объявили результаты промежуточного анализа клинических испытаний, из которых следовало, что вакцина показала эффективность более 90%. Поскольку Pfizer и BioNTech первыми обнародовали результаты финальной фазы клинических испытаний вакцины-кандидата, фактически это была заявка на победу во всемирной гонкой за вакциной от коронавируса.

Спустя неделю, 16 ноября биотехнологическая компания Moderna оценила  эффективность своей вакцины в 94,5%, также на основании промежуточного анализа. Это главный конкурент Pfizer и BioNTech, поскольку оба производителя при создании вакцины использовали технологию мРНК, которая потенциально сможет «тренировать» здоровую иммунную систему для выработки антител для борьбы с инфекцией.



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