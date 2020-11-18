Назначен новый глава МИД Армении

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18.11.2020, 17:08, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении на должность министра иностранных дел Ару Айвазяна, об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

16 октября премьер Армении Никол Пашинян назначил Айвазяна замглавы ведомства. До этого Айвазян занимал пост посла в Литве, Латвии и Эстонии, работал полсом в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме, передает «Sputnik Армения».

Напомним, 16 ноября Пашинян решил отправить в отставку главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.

В среду Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что намерен инициировать изменения в составе правительства.



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