 

Демонстранты в Берлине стали более агрессивными

18.11.2020, 17:08, Новости дня

Протестующие в Берлине против принятия Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний не желают покидать площадь у Бранденбургских ворот, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Пока задействованы два водомета. По данным газеты Berliner Morgenpost, к месту событий направляются еще три водомета. Разогнать протестующих пока не удается. Один из манифестантов получил ранения, ему оказывают помощь стражи порядка. Демонстранты выкрикивают «О, как прекрасно» и пока явно не собираются внимать призывам полицейских, передает ТАСС.

Порядок в столице Германии обеспечивают 2,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. К оказанию помощи берлинским коллегам привлечены стражи порядка из других городов.

Кроме того, полиция столицы ФРГ сообщила, что в ходе акций протеста задержаны не менее 190 человек, пострадали девять стражей порядка.

Протесты приурочены к голосованию в Бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Парламентарии хотят согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса, и четко прописать их. Критики считают, что это, напротив, расширит полномочия Минздрава ФРГ. Ограничительные меры приняты правительством совместно с главами федеральных земель без участия парламента.

 

Ранее сообщалось, что полиция в Берлине начала поливать из водометов демонстрантов, выступающих против карантинных мер по коронавирусу.

В конце лета и в начале осени в Берлине также проходили акции протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На одной из них, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.

Полиция Берлина также комментировала видео с 60-летней женщиной, избитой на демонстрации. Правоохранители заявляли, что та оказала сопротивление при задержании и была «легко ранена».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Испания ввела штрафы до €6 тыс. для прибывающих без отрицательного ПЦР-теста

09.11 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

09.10 / Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной

03.10 / Горбачев рассказал, что поможет сохранить стабильность в мире

22.08 / Зеленский: Самый главный вызов для нашей страны – война на востоке

31.07 / Sky – незваные попутчики — британские туристы обнаружили мигрантов в багажнике своей машины

01.09 / В Минске студенты прорвались к зданию КГБ

14.09 / Американцы испытали самую большую в мире цифровую камеру

20.08 / Певицу Валентину Легкоступову кремировали в Москве

03.07 / Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска