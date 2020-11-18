Демонстранты в Берлине стали более агрессивными

18.11.2020, 17:08, Новости дня

Протестующие в Берлине против принятия Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний не желают покидать площадь у Бранденбургских ворот, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Пока задействованы два водомета. По данным газеты Berliner Morgenpost, к месту событий направляются еще три водомета. Разогнать протестующих пока не удается. Один из манифестантов получил ранения, ему оказывают помощь стражи порядка. Демонстранты выкрикивают «О, как прекрасно» и пока явно не собираются внимать призывам полицейских, передает ТАСС.

Порядок в столице Германии обеспечивают 2,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. К оказанию помощи берлинским коллегам привлечены стражи порядка из других городов.

Кроме того, полиция столицы ФРГ сообщила, что в ходе акций протеста задержаны не менее 190 человек, пострадали девять стражей порядка.

Протесты приурочены к голосованию в Бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Парламентарии хотят согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса, и четко прописать их. Критики считают, что это, напротив, расширит полномочия Минздрава ФРГ. Ограничительные меры приняты правительством совместно с главами федеральных земель без участия парламента.

Ранее сообщалось, что полиция в Берлине начала поливать из водометов демонстрантов, выступающих против карантинных мер по коронавирусу.

В конце лета и в начале осени в Берлине также проходили акции протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На одной из них, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.

Полиция Берлина также комментировала видео с 60-летней женщиной, избитой на демонстрации. Правоохранители заявляли, что та оказала сопротивление при задержании и была «легко ранена».