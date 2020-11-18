Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Виктюка

18.11.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи с кончиной режиссера.

«Примите глубокие соболезнования и слова искреннего участия в связи с кончиной Романа Григорьевича Виктюка. (…) Его талантливые работы обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны, других государств», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что выдающийся режиссер был наделен особой внутренней свободой, которая позволяла ему ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путем.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его друзей, единомышленников, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», – заключил президент.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970–1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной смерти СМИ назвали инсульт.