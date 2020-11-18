 

Мнение: Руководящая логика

18.11.2020, 17:00, Разное

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заразившийся коронавирусом, выбрал для лечения частную клинику в Москве, чтобы не занимать койки в государственных больницах региона. Об этом он во вторник сообщил на своей странице в Facebook.

Какой-то половинчатый патриотизм. А вдруг он занял койко-место, которое могло спасти москвича-олигарха средней руки? Нужно было вообще уезжать из страны, ухудшать положение иностранного здравоохранения. Пусть они там загибаются от нехватки мест.

Вместо того, чтобы обеспечить свой собственный регион достаточным количеством койко-мест и создать резервы, туземный губернатор умудряется пиариться на нищете. Неистощима начальственная мысль на нетривиальные ходы.

Источник: Эль Мюрид



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