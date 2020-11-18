 

Калужский школьник победил в православном конкурсе с сочинением про отца Варга из Норвегии

18.11.2020, 16:53, Разное

В Калуге разгорелся скандал из-за победы учащегося десятого класса одной из городских школ в региональном государственном конкурсе «Посланники Христа».

Он занял первое место с сочинением про отца Варга из Норвегии, несущего свет православия скандинавам, однако затем выяснилось, что история была выдумана от начала и до конца.

В своём сочинении школьник написал трогательную историю о норвежском священнике, который стал «лучиной, несущей свет Православия во мрак лютеранского содома и скандинавского язычества с его бесами-викингами». За это, утверждает автор, отец Варг подвергся гонениям и даже провёл некоторое время в заключении. На титульную страницу работы был помещён снимок с человеком, подозрительно напоминающим одного из норвежских музыкантов.

После того, как подлог вскрылся, в региональном управлении РПЦ потребовали возбуждения уголовного дела в отношении школьника по факту мошенничества и оскорбления чувств верующих. В пресс-службе ведомства даже выпустили заявление, в котором заявили: «будет справедливо, если малолетний преступник встретит своё совершеннолетие в колонии или интернате, но не в обществе честных, православных людей».

– То, что сделал этот проходимец, едва ли можно исправить его извинениями, которых он, к тому же, так и не принёс. Едва ли это исправит и срок, но по крайней мере, если он понесёт заслуженное наказание, тем, кто морально пострадал от его подлога, станет немного легче, – заявил пресс-секретарь епархии отец Михаил в интервью местному телевидению. – По тяжести это преступление можно сравнить с размещением Гитлера в бессмертном полку. Как мы чтим память о тех временах, когда наш народ с именем Сталина на устах поднялся против оккупантов, так должны чтить и нашу веру, не менее.p>

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Алкоголь при ЗППП: хоть чуть-чуть можно?

06.08 / Кэмерон Диас дала большое интервью Гвинет Пэлтроу: про уход из кино и то, как она решилась стать матерью

06.10 / Любимый город может снять спокойно?

02.10 / У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй общий ребенок

01.07 / Выиграть суд без ресурсов: Анатолий Фурсов рассказал о российской практике судебных инвестиций

05.11 / Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров опроверг слухи о своей помолвке

06.07 / Запретить радугу

28.10 / Мнение: Родила дома в 14 и спрятала ребенка в морозилке

03.09 / Лондон и Евросоюз потребовали привлечь к ответственности причастных к отравлению Навального

06.11 / Феномен «предчувствие катастрофы» или настоящее предвидение будущих событий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска