Калужский школьник победил в православном конкурсе с сочинением про отца Варга из Норвегии

18.11.2020, 16:53, Разное

В Калуге разгорелся скандал из-за победы учащегося десятого класса одной из городских школ в региональном государственном конкурсе «Посланники Христа».

Он занял первое место с сочинением про отца Варга из Норвегии, несущего свет православия скандинавам, однако затем выяснилось, что история была выдумана от начала и до конца.

В своём сочинении школьник написал трогательную историю о норвежском священнике, который стал «лучиной, несущей свет Православия во мрак лютеранского содома и скандинавского язычества с его бесами-викингами». За это, утверждает автор, отец Варг подвергся гонениям и даже провёл некоторое время в заключении. На титульную страницу работы был помещён снимок с человеком, подозрительно напоминающим одного из норвежских музыкантов.

После того, как подлог вскрылся, в региональном управлении РПЦ потребовали возбуждения уголовного дела в отношении школьника по факту мошенничества и оскорбления чувств верующих. В пресс-службе ведомства даже выпустили заявление, в котором заявили: «будет справедливо, если малолетний преступник встретит своё совершеннолетие в колонии или интернате, но не в обществе честных, православных людей».

– То, что сделал этот проходимец, едва ли можно исправить его извинениями, которых он, к тому же, так и не принёс. Едва ли это исправит и срок, но по крайней мере, если он понесёт заслуженное наказание, тем, кто морально пострадал от его подлога, станет немного легче, – заявил пресс-секретарь епархии отец Михаил в интервью местному телевидению. – По тяжести это преступление можно сравнить с размещением Гитлера в бессмертном полку. Как мы чтим память о тех временах, когда наш народ с именем Сталина на устах поднялся против оккупантов, так должны чтить и нашу веру, не менее.p>