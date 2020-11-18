Ученые значительно продвинулись в разработке эффективной вакцины против холеры

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18.11.2020, 16:53, Разное

Группа ученых, которые работают в Массачусетской больнице общего профиля, пояснила о том, что им удалось максимально приблизиться к созданию эффективной вакцины от холеры. Данная бактериальная болезнь вызывает тяжелую диарею, что приводит к обезвоживанию организма.
Распространение этого заболевания исследователи зачастую связывают с загрязненной водой. Холеру вызывает бактерия под названием холерный вибрион. После попадания в организм она оседает в кишечнике человека. Бактерия выделяет токсины, которые приводят к образованию большого количества жидкости. Пациент может в результате умереть от обезвоживания или шокового состояния. Обычно это заболевание широко распространено в бедных странах.

По словам доктора медицины Эдварда Райана, иммунные ответы на токсин не способны защитить от холеры. Он отметил, что при проведении нового исследования были выявлены антитела, которые связывают сахарный покров V. Cholerae. Эти О-специфические полисахариды могут предложить защиту, что поможет в разработке более качественной вакцины. Эдвард Райан подчеркнул, что современные препараты от этого недуга не очень помогают маленьким детям, которые чаще всего сталкиваются с холерой. У реципиентов они вызывают только защиту на короткий промежуток времени.



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