К концу 2027 года системы залпового огня «Торнадо-С» полностью заменят «Смерчи»

18.11.2020, 16:53, Разное

В руководстве ракетных войск и артиллерии Российской Федерации рассказали о планах обновления вооружений. Так, к концу 2027 года системы залпового огня «Ураган» полностью заменят «Смерчами».

Крупнокалиберные РСЗО «Торнадо-С» имеют большие перспективы, отмечают эксперты. В течение ближайших семи лет российские военные инженеры полностью смогут вывести из использования применяемые сейчас системы «Ураган» и «Смерч», которые уже устарели. У реактивных систем «Торнадо-С» есть ряд преимуществ, так, у орудий повышенные характеристики, также они обладают расширенной номенклатурой снарядов. Кроме того, в планах российских специалистов Министерства обороны заменить системы «Град». Вместо них в армии будут использоваться среднекалиберные «Торнадо-Г», у которых есть автоматизированная система наведения на цель.

Высокоточные российские комплексы «Торнадо» способны поразить важные объекты на очень больших расстояниях. Сейчас в армии Российской Федерации поступают на баланс усовершенствованные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», с функцией автоматизированного управления огнем благодаря комплексу «Ринг». Стоит отметить и поступление в Западный военный округ уникальных межвидовых артиллерийских комплексов «Коалиция-СВ». Технология отличается наличием безлюдного боевого отделения, наведение и заряжание орудий проходят автоматически без необходимости вмешательства человека. За восемь лет с 2012 года количество современных орудий и военной техники в войсках РФ выросло с четверти до 60%.

РСЗО «Торнадо-С» базируется на системе «Смерч», у нее повышена дальность и точность стрельбы. При этом каждый снаряд способен выполнять индивидуальное полетное задание. С-версию применяют для поражения одиночных и групповых объектов в движении, технических средств, а также живой силы. Г-модификация системы «Торнадо» дает возможность постоянного определения местоположения боевой машины и экстренного открытия огня по противнику. Кроме того, ее эффективность усилена моноблочным осколочно-фугасным снарядом со взрывателем и измерителем высоты. Благодаря такому набору стал возможным подрыв боеприпасов на высоте в несколько метров.