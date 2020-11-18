 

Медики отметили огромную пользу фиников для организма

18.11.2020, 16:53, Разное

Финики издревле славятся составом полезных веществ, бытует мнение, что питаясь только ими и водой, человек может прожить несколько лет. Медики отметили огромную пользу этого суперпродукта для организма.
Итак, финики, являясь мощными антиоксидантами, укрепляют иммунитет, а также характеризуются антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что очень важно в сезон простуд. Достаточно употреблять около двух фиников в день, и не будет авитаминоза и других проблем со здоровьем. Изучаемые фрукты также способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта, мякоть этих плодов рекомендована людям с нарушениями пищеварения.

Финики улучшают здоровье головного мозга и полезны для сердечно-сосудистой системы. Коричневые фрукты не только нормализуют кровяное давление, помогают очистить сосуды, но и улучшают память, а также увеличивают прочность костей за счёт фосфора, кальция, калия и магния. Вдобавок ко всему, через полчаса после их употребления человек может восстановить утраченные силы и энергию.

Финики одинаково полезны как для женщин, так и мужчин. Они снимают спазмы во время менструаций и снижают риск выкидыша у беременных. Благодаря содержанию цинка, эти фрукты повышают потенцию у представителей сильного пола, а также увеличивают общую выносливость.



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