 

Экс-губернатору Меню предъявлено обвинение

18.11.2020, 16:48, Новости дня

Бывшему главе Ивановской области и действующему аудитору Счетной палаты Михаилу Меню предъявили обвинение по уголовному делу о хищениях из бюджета региона в размере 700 млн рублей, сообщил Следственный комитет России.

Меню предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата», сообщается на сайте СК.

«По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой», – пояснили в ведомстве.

По этому же уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области и бывший губернатор региона Павел Коньков, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, указали в СК.

В среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что Меня задержали.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, занявшего должность главы региона после Меня, по подозрению в хищении 700 млн рублей. Адвокат Конькова Анна Коткова отметила, что Коньков, обвиняемый в растрате 700 млн рублей из бюджета региона, не свидетельствовал против Меня.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Японский финансист объяснил стабильность российской экономики в период пандемии

31.07 / Захарова заявила о роли пандемии в деле единения россиян

28.07 / Возможна ли военная агрессия России в отношении Украины сегодня?

28.07 / В Ираке обстреляли военную базу США

03.07 / Доброжелательность московской полиции сорвала провокации несогласных на Пушкинской площади

16.11 / Советник Трампа упомянул «выигрышный билет» Байдена на выборах

18.09 / В Белоруссии сказали, каким будет ответ на европейские санкции

03.10 / В Нагорном Карабахе погибли более 60 протурецких сирийских боевиков

29.06 / Shell счел факт завершения «Северного потока – 2» важнее сроков окончания работ

13.07 / МИД выразил озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска