 

Лукашенко уличили в шантаже Кремля

18.11.2020, 16:43, Разное

Во вторник, 17 ноября, белорусский лидер провел совещание по вопросам внешней политики. Не обошлось без упоминания о российской стороне. Сначала Александр Лукашенко поблагодарил Москву за поддержку, а затем начал ругать за критику его многовекторной политики.

“Мы четко заявили о том, что наш ближайший союзник – это Россия и россияне”, – подчеркнул глава республики. По его словам, Минск продолжал сохранять хорошие отношения с Москвой даже в те периоды, когда Кремль якобы “вытирал об него ноги”. В качестве примера он указал высокие цены на газ.

После этого Александр Лукашенко заявил, что не собирается отворачиваться от России. При этом он уточнил, что внешняя политика Белоруссии может измениться, если соседняя страна предложит им нормальные условия. “Батька снова шантажирует Кремль”, – отметил автор телеграм-канала Nexta Live.

Напомним, 14 сентября в Сочи состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Москва пообещала предоставить Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть суммы пошла на рефинансирование старого долга, остальные средства, по некоторым данным, – на зарплаты силовикам.



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