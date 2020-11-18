Мнение: (Не)Немножко виновен

18.11.2020, 16:30, Разное

Просто невероятная история из Краснодара, где пенсионера решили привлечь к ответственности за репост годовалой давности – и не зря, и не совсем за репост.

Давайте смоделируем ситуация и представим, что к вам в самый разгар интересного сна, допустим – в 6 утра, вламывается отряд бойцов во главе с майором Доигралкиным и радостно сообщают, что вы, голубчик, приплыли! Не беря во внимание то, что вам снился сон про «Титаник» и вас с Селин Дион на корабле, возникает резонный вопрос: «Что вообще происходит?»

А происходит вот что. Точнее, уже произошло сегодня: 62-летний Леонид Малявин стал фигурантом дела по ст. 284 ч. 1 о «нежелательной организации». Все оппозиционные СМИ и Телеграм-каналы бросились мгновенно защищать «несчастного» и, как ни странно, Александра Коровайного, у которого тоже прошли обыски.

Согласно материалам дела, 6 августа 2019 года Малявин сделал репост записи Миршода Ниязова на своей странице Facebook об успешном скрещивании эмбриона обезьяны и человека. Статья эта была изначально опубликована в сообществе «Церковь атеистов» (уже звоночек), однако ноги её росли из «Открытых Медиа» Михал-Борисыча Ходорковского.

«Церковь атеистов» – сообщество, где публикуются материалы с высмеиванием веры, и, в общем-то, ничего противозаконного здесь нет, однако не в нём суть, а в том, что паблик, фактически, пропагандирует изменение человеческого генома, что идёт полностью вразрез с природой. Подобные исследования запрещены во многих странах мира и караются не только штрафами, но и реальными тюремными сроками.

Так, например, китайский генетик Хэ Цзянькуй был осужден в 2019 году на три года тюрьмы и 430 тысяч долларов штрафа за утверждение, что ему удалось генетически модифицировать эмбрионов девочек-близнецов и после этого оба эмбриона оказались невосприимчиво к ВИЧ-инфекции.

Вернёмся к другому: почему именно сейчас Малявин оказался под прицелом правоохранителей? Вот здесь в игру вступает Александр Коровайный – ейский депутат и юрист по образованию.

Коровайный – очень известная местная личность с нехилой такой щепоткой придури, которой тот был одарен при рождении. Как пример, однажды Александра, как обладателя юридического диплома с очевидным профильным предметом в виде истории, поставили замещать преподавателя в одной из местных школ. Тот, не будучи скромнягой, сразу организовал школьников на участие в местном антиправительственном митинге, о чём вскоре (благодаря всё тем же школьникам) узнало руководство образовательного учреждения, из которого в тот момент был выгнан Коровайный, а след от ботинка на штанах, нарисовавшийся чуть ниже поясницы, ещё долгое время напоминал о некрасивом поступке.

Александр, занимая уже долгое время пост депутата, был начальником штаба Яны Антониной на выборах в сентябре этого года, и, внимание(!), Леонид Малявин помогал ему в избирательной кампании! Самое же здесь интересное то, что Коровайный отрицает не только свою связь с Малявиным, но и утверждает, что видел того последний раз в 2012 году, да ещё и лично с ним не знаком!

О том, что они знакомы друг с другом рассказал лично Андрей Пивоваров – исполнительный директор «Открытой России», принадлежащей тому же Ходорковскому. Сам Пивоваров считает, что обыски – это месть за практически выигранные Антоновой выборы, но, простите, какой смысл мстить, если она не победила?

Итог: Малявин не просто когда-то сделал какой-то репост, а был непосредственным участником «Открытой России» в Краснодаре и напрямую взаимодействовал со структурой, которая признана иностранным агентом!

Причём информация эта доступна всем и СМИ, которые распространяют дезу о якобы «невинном пенсионере», уже достали писать эти фейки про «лёня неувиновэн ви всё врёти». Виновен – и ещё как!