Спасение рядового головореза (18+)

18.11.2020, 16:25, Разное

Генерал юстиции Бастрыкин за год не разглядел голову пленного, отрезанную российским наемником. Показываем еще раз.

Основанием для возбуждения уголовного дела является «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления». Год назад «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой видно, как несколько мужчин из ЧВК Вагнера пытают и убивают мужчину арабской наружности, отрезают ему голову, глумятся над трупом. Однако какое там уголовное дело — ни один правоохранительный орган РФ даже не начал процессуальную проверку. Никаких признаков преступления следователи не заметили.

Скриншот из видео с истязанием и убийством пленного в Сирии

Дело-то как для учебника уголовного права. Несколько вооруженных и организованных бойцов, явно состоящих под единым командованием и, судя по разговорам, исполняющих волю своего командира, избивают захваченного ими местного жителя, взрывают у него в паху гранатный запал, несколько раз стреляют, затем отрезают голову и ноги. Судя по фото и видео, убитых было как минимум двое, но четко видны пытки и расчленение тела одного из них. Труп, украсив надписью «За ВДВ!» (кстати, интересно мнение десантников), подвешивают и сжигают, голову отдельно подвешивают на заборе. Убиваемый араб на момент съемки одет в гражданское, но даже и будь он самым отъявленным боевиком, ст. 356 УК РФ предусматривает до 20 лет лагерей за жестокое обращение что с гражданским населением, что с пленными. А ст. 105 УК РФ обещает вплоть до пожизненного за убийство, совершенное группой лиц да с особой жестокостью.

Идем по учебнику дальше. В ходе следствия необходимо получить ряд важных для дела сведений, в том числе выяснить время, место совершения преступления, данные о личностях жертвы и преступников. Так вот же подарок:

следствие не начиналось, даже к доследственной проверке никто не подступался, а критические для следствия данные вполне доступны — в «Новой газете».

Личность одного из убитых, того, кого пытали и чью голову отрезали под видеосъемку, известна, он опознан родственниками, опознание подтверждается несколькими прижизненными фотографиями. Даже одежда совпадает, не говоря о том, что черты лица прекрасно различимы и узнаваемы. Это сириец Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Кстати, никаких хоть сколько-нибудь подтвержденных данных о его принадлежности к вооруженным группировкам нет.

Время преступления: июнь 2017 года. Именно летом 2017 года Хаммади вернулся в Сирию из-за границы, а 30 июня в Сети впервые появилось видео с пытками. Место преступления — газовое месторождение Аш-Шаер (или Шаир в другой транскрипции), Сирийская Арабская Республика. Определяется по рельефу местности и промышленным конструкциям, попавшим на фото и видео. Месторождение и в июне 2017 года, и сейчас находится под охраной ЧВК Вагнера, а формально — под контролем российского ООО «Евро Полис», связанного со структурами «кремлевского повара» Евгения Пригожина.

Обстоятельства совершения преступления — мечта следователя. Практически весь процесс мучительной смерти Хаммади и расчленения трупа запечатлен на видео, со всеми подробностями и комментариями участников. Такое кино любых присяжных убедит даже без прокурорской речи.

С установлением личности убийц пресса тоже готова помочь следственным органам. Один из них опознан настолько точно, что, не опасаясь обвинений в клевете или ложном доносе, «Новая» прямо называет его имя: Станислав Дычко, родившийся в 1990 году, со Ставрополья. Бывший полицейский, с 2016 года боец группы Вагнера.

Дычко (справа) в полицейской форме

«Новая газета» публиковала документальные свидетельства его принадлежности к незаконному вооруженному формированию, каковым отряд, существующий под брендом «ЧВК Вагнера», и является. По данным редакции, в Сирию Дычко вылетал совместно с другими вагнеровцами чартерными рейсами авиакомпании Cham Wings Airlines, и официальным путем это несложно подтвердить. Есть мысли и по поводу имен-фамилий других головорезов, пусть не столь категоричные, но для розыска и следствия (гипотетического) небезынтересные.

Если прочитать ст. 12 УК РФ, вроде вопросов о возбуждении уголовного дела и возникнуть не должно: несмотря на то что преступление совершено за пределами границ России, в этом преступлении очевидно принимали участие наши граждане. Данных о «признаках совершения преступления» сколько угодно, сведений о привлечении гражданина Дычко к ответственности в Сирии нет — отсюда следует обязанность следствия возбудить уголовное дело.

Для возбуждения дела даже не обязательно писать куда-то заявления, уголовно-процессуальный кодекс обязывает рассматривать сообщения о преступлении, распространенные в средствах массовой информации. Лично председатель СК генерал Бастрыкин чуть ли не каждую неделю что-нибудь по результатам просмотра телевизора своим следователям поручает. Например, увидит по федеральному каналу, что «в одном из районов» города Пенза на склоне дороги есть участок, который при обледенении опасен, и поручает следствию провести проверку и виновных установить. Прочитает в газете, что на юго-востоке Москвы в жилом доме хостел появился — приказывает правовую оценку дать и на контроль поставить. Отрезанные головы, наверное, не столь серьезный повод.

На тот случай, если ни генерал Бастрыкин, ни его подчиненные «Новую газету» не читают и за комментариями замглавы президентской администрации в свой адрес не следят, в СК был направлен редакционный запрос. Первая и единственная реакция Следственного комитета — ответ за подписью замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Сергея Голкина от 26 декабря 2019 года. Генерал Голкин уведомляет, что «обращение по поводу убийства человека на территории Сирийской Арабской Республики неустановленными лицами (фамилию одного из которых мы прямо назвали)» передано в Главное следственное управление СК. С тех пор ни один представитель СК с редакцией «Новой газеты» не связывался. Вывод может быть только один: пытки и убийство не были сочтены достаточным основанием даже для того, чтобы проверку начать.

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За этот год Следственный комитет возбуждал уголовные дела по самым разным происшествиям за рубежом. Гражданин РФ Юрий Изотов в сентябре 2020 года заочно арестован за то, что он (по версии следствия) в феврале 2018 года был среди тех, кто бил окна в нашем посольстве в Киеве, «в целях осложнения отношений между Россией и Украиной». Наверное, самодеятельный фильм про убийство сирийца с расчлененкой на отношения РФ и Сирии влияет меньше.

Почти каждый месяц — возбуждение уголовных дел в отношении украинских военных по той самой ст. 356 УК РФ о запрещенных средствах и методах ведения войны. То есть артиллерийский обстрел украинской армией на территории Украины, в результате которого гибнут люди или разрушаются жилые дома, объекты жизнеобеспечения и прочие материальные ценности, — это военное преступление, а отрезать голову не то пленному, не то случайному бедолаге — не так и страшно, даже проверять не надо.

Пусть не так часто, но и российские военнослужащие, совершившие проступки за рубежом, не избегают внимания следственных властей. В 2017 году, по сведениям «Коммерсанта», Артем Хилько из Таманской дивизии где-то в Сирии при погрузке грузовика потерял свой автомат, и военно-следственным отделом было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Но это правильный, «официальный» военнослужащий. Другое дело, «гражданские» ребята из Молькино.

К тому, что ни прокуратура, ни следствие не видят нарушения закона в самом существовании незаконного вооруженного формирования, которое мы привыкли называть «ЧВК Вагнера», все уже привыкли. К тому, чтобы следствие не замечало пыток и убийств, совершенных служащими частной армии, привыкать не хочется.

Денис Коротков

корреспондент отдела расследований