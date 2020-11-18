Воробьев заявил о разработке единого проездного для Москвы и Подмосковья

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18.11.2020, 16:23, Разное

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о разработке единого проездного документа для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом он рассказал на пленарном заседании “Транспорта России”.

Проект осуществляется при поддержке Сбербанка. Воробьев отметил, что универсальная проездная карта может появиться уже в 2021 году, передает телеканал “360”.

Напомним, что в настоящее время любым московским транспортом можно воспользоваться с помощью карты “Тройка”, а в области нужно использовать “Стрелку”.



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