Убившая своих двоих детей москвичка оказалась дочерью известного писателя

18.11.2020, 16:23, Разное

Жительница Москвы, задушившая накануне двоих своих несовершеннолетних детей, оказалась 25-летней Анастасией Джантураевой – дочерью известного математика и писателя Льва Натансона. Он является автором учебников по своей дисциплине.

Сам Натансон признался, что не знает, почему его наследница совершила такое страшное преступление, сообщает телеканал “360”.

Напомним, накануне мужчина обнаружил мертвыми своих детей трех и пяти лет. Вместе с телами в квартире находилась их мать, которая созналась в содеянном. Она сообщила, что идея об убийстве посетила ее спонтанно. Возбуждено уголовное дело.