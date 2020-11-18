 

Ученые: Диета, богатая белком, снижает риск ранней смерти на 12%

18.11.2020, 16:17, Разное

Американские исследователи из Гарвардского университета и их иранские коллеги, которые работают в Тегеранском университете медицинских наук, провели исследование по поводу диеты, снижающей риск ранней смерти. Оказалось, что у людей, которые придерживаются белковой диеты, вероятность гибели от сердечно-сосудистых болезней на 12% ниже.
Ученые обратили внимание на то, что большую эффективность демонстрируют растительные белки. Ими можно даже заменять мясные продукты, что увеличит продолжительность жизни. Группа специалистов изучила 32 исследования по данной теме. За длительный период наблюдений из 715 тысяч участников эксперимента скончались 113 тысяч. При этом, 22 тысячи человек умерли от онкологических болезней, а 16 тысяч – от проблем с сердечно-сосудистой системой.

В процессе исследования исследователи отметили, что диета, богатая белками, снижает риск смерти на 6%, а с высоким содержанием растительных белков – на 12%. Эксперты считают, что такие продукты, как брокколи, бобовые, орехи, чечевица, шпинат, положительно сказываются на артериальном давлении пациентов. Кроме этого, на уровень сахара и холестерина влияют киноа, тофу, горох и нут.



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